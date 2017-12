À TVA Sports : Oilers c. Maple Leafs

Après avoir évincé les Canadiens à Montréal, les Oilers d’Edmonton réserveront-ils le même traitement aux Maple Leafs à Toronto?

Connor McDavid et compagnie affrontent Auston Matthews et sa bande, ce soir sur la glace du Air Canada Centre – un match présenté en direct sur TVA Sports à 19h.

Les Oilers (12-15-2, 26 points) se cherchent encore à l’approche du temps des Fêtes et les Canadiens leur ont permis de retrouver un peu de confiance. Maintenant, les Albertains parviendront-ils à aligner une deuxième victoire consécutive? Les troupiers de l’entraîneur-chef n’y sont parvenus que deux fois précédemment.

Les Maple Leafs (19-10-1, 39 points) représentent un défi autrement plus costaud que le CH sur papier. Beaucoup plus constants, les hommes de Mike Babcock reviennent d’une victoire de 4-3 sur les toujours très dangereux Penguins de Pittsburgh et ont remporté quatre de leurs cinq derniers affrontements, dont un duel à haute teneur offensive avec les Oilers à la fin novembre (6-4).

En bref

Le gardien numéro 1 Cam Talbot, se remet toujours d’une blessure à l’aine et n’est toujours pas prêt à reprendre le collier. Laurent Brossoit est pour l’instant l’homme des Oilers et affiche un dossier de deux gains contre deux revers en l’absence de Talbot.

Milan Lucic s’est levé sur le plan offensif récemment chez les Oilers, avec deux buts et trois aides en trois rencontres.

Ralentissement offensif pour Auston Matthews. Aucun point en trois matchs et aucun tir au but dans la victoire des Leafs sur les Penguins samedi.