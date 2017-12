Une victoire de plus pour le Lightning

Brayden Point a fait bouger les cordages en prolongation pour permettre au Lightning de l’emporter au compte 4-3 face aux Jets de Winnipeg, samedi à Tampa.

À voir : Sommaire

Quelques instants plus tôt, Nikita Kucherov a inscrit son 20e but de la saison pour créer l’égalité et forcer la tenue d’une période supplémentaire, à mi-chemin au troisième vingt.

Il est le deuxième joueur à atteindre le plateau des 20 filets dans la Ligue nationale jusqu’ici cette saison, après Alexander Ovechkin.

L’ancien du Canadien de Montréal Mikhail Sergachev a pour sa part fait scintiller la lumière rouge une septième fois cette année. Son coéquipier québécois Yanni Gourde a aussi marqué.

Andrew Copp, Kyle Connor et Nikolaj Ehlers ont assuré la réplique, du côté de Winnipeg. Connor Hellebuyck a quant à lui réalisé 24 arrêts.

Les Jets ont ainsi conclu un difficile périple de trois matchs à l'étranger avec une troisième défaite de suite, tandis que la formation floridienne a savouré la victoire à ses quatre dernières sorties.