Une autre défaite pour les Red Wings

Après une petite victoire obtenue plus tôt cette semaine, les Red Wings ont replongé dans leur malheureuse séquence, samedi après-midi à Detroit, en s’inclinant par le pointage de 6-1 face aux Blues de St. Louis.

Les Wings ont maintenant perdu huit de leurs neuf derniers matchs. Ils se sont notamment inclinés deux fois contre le Canadien de Montréal, par des pointages de 6-3 et 10-1, le 30 novembre et le 2 décembre respectivement.

Dans le match de samedi, le gardien Jimmy Howard a accordé quatre buts sur 10 tirs avant d’être remplacé par Petr Mrazek au terme de la deuxième période.

Jaden Schwartz, Vladimir Sobotka, Scottie Upshall et Jay Bouwmeester ont déjoué Howard. Il s’agit d’un 14e but pour Schwartz depuis le début de la saison, lui qui a par ailleurs dû quitter la rencontre après avoir bloqué un tir avec sa jambe gauche.

Le Québécois Samuel Blais a pour sa part obtenu une mention d’aide sur le but de Bouwmeester.

En troisième période, Frans Nielsen a redonné un mince espoir aux partisans des Red Wings en trompant la vigilance du gardien Jake Allen.

Les Blues, par le biais de Dmitrij Jaskin, ont tôt fait de couper les ailes de la formation de Detroit, à peine deux minutes plus tard. Brayden Schenn, avec son 15e but de la saison, a complété la marque vers la fin du troisième tiers.

Devant le filet des visiteurs, Allen a terminé la partie avec 28 arrêts. Mrasek a pour sa part repoussé 10 des 12 rondelles dirigées vers lui.

Le prochain match des Red Wings aura maintenant lieu contre les Panthers de la Floride, lundi, à Detroit.

Après 29 rencontres, les Wings comptent une fiche de 11-13-5, ce qui se traduit par 27 points au classement. C’est l’entraîneur-chef Jeff Blashill qui doit commencer à dormir un peu moins bien...