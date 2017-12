Sergei Bobrovsky en contrôle contre les Coyotes

Sergei Bobrovsky a repoussé les 35 rondelles décochées vers lui par les Coyotes de l’Arizona pour mener les Blue Jackets à une victoire de 1-0, samedi à Columbus.

Le portier a maintenant blanchi l’adversaire quatre fois cette saison et 23 fois en carrière.

Antti Raanta, qui effectuait un retour au jeu après une absence de sept matchs due à une blessure au haut du corps, a également bien fait en vertu d’une prestation de 33 arrêts.

Seul Josh Anderson, qui a touché la cible après seulement 30 secondes de jeu en première période, est parvenu à le déjouer. Il compte 11 filets cette saison.

Le Québécois Pierre-Luc Dubois et Artemi Panarin ont obtenu des mentions d’aide. Il s’agit d’un troisième duel de suite avec au moins un point pour Dubois, tandis que Panarin a récolté six aides à ses deux plus récentes sorties.

L’entraîneur-chef des Jackets John Tortorella a pris la décision de laisser Cam Atkinson de côté pour cette rencontre.

Il s’agissait d’un deuxième revers consécutif pour les Coyotes.