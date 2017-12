Rachel Homan passe en finale du tournoi de curling «Roar of the Rings»

L’Ontarienne Rachel Homan et ses coéquipières ont réussi à se qualifier pour la finale du volet féminin du tournoi de curling «Roar of the Rings», samedi après-midi, à Ottawa.

L’équipe de Homan a battu celle de Jennifer Jones en demi-finale par le pointage de 6-3.

Accompagnée de Lisa Weagle, Joanne Courtney et Emma Miskew, Homan retrouvera la formation de la skip albertaine Chelsea Carey, dimanche, en grande finale.

Chez les hommes, l’équipe de Kevin Koe a été la première à se qualifier pour la finale de dimanche. Les skips Brad Gushue et Mike McEwen devaient pour leur part s’affronter en demi-finale, samedi soir.