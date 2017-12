Quatre équipages canadiens dans le top 5 en bobsleigh

Les Canadiens ont fait bonne figure à la Coupe du monde de bobsleigh de Winterberg, en Allemagne, samedi.

Chris Spring et Neville Wright ont été les meilleurs avec une médaille d’argent. Le duo, récemment formé, avait remporté l’or il y a deux semaines à Whistler. Les équipages canadiens formés de Justin Kripps et Alexander Kopacz ainsi que de Nick Poloniato et Lascelles Brown ont respectivement terminé quatrièmes et cinquièmes.

Chez les dames, Kaillie Humphries et Melissa Lotholz ont décroché le quatrième rang.

«C’est tout un accomplissement d’avoir réussi à classer les trois équipes masculines dans le top 5, s’est réjoui Spring après la course. Il se passe de belles choses dans ce groupe en dehors de la piste. Nous ne sommes pas juste des coéquipiers. Nous sommes aussi des amis et cela nous aide beaucoup à connaître du succès.»