PGA: Shane Lowry et Graeme McDowell se hissent en tête à Naples

Shane Lowry et Graeme McDowell ont remis une excellente carte de 64 pour rejoindre en tête le duo américain formé de Steve Stricker et de Sean O’Hair, samedi, après la deuxième ronde du tournoi QBE Shootout, un événement du circuit de la PGA disputé à Naples, en Floride.

Au cours d’une journée disputé selon la formule du coup alternatif, Lowry et McDowell ont entamé leur parcours avec un aigle au premier fanion et un oiselet lors du deuxième. Ils montrent un dossier de 126 (-18), tout comme Stricker et O’Hair (69).

Les Américains Keegan Bradley et Brendan Steele (70) pointaient pour leur part au troisième échelon, en vertu d’un cumulatif de 128 (-16).

La troisième et dernière ronde aura lieu dimanche, selon la formule meilleure balle.

La compétition met en vedette 15 des 50 meilleurs golfeurs au monde. L’hôte du tournoi est l’ancienne vedette Greg Norman.