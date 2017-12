Médaille d’argent pour Tessa Virtue et Scott Moir

Les Canadiens ont gagné trois médailles, samedi au Japon, dans la finale du Grand Prix de l’ISU, la dernière compétition internationale majeure de patinage artistique avant les Jeux olympiques d’hiver en février.

Tessa Virtue et Scott Moir ont remporté la médaille d’argent en danse tandis que Meagan Duhamel et Eric Radford ont obtenu celle de bronze en couple. Kaetlyn Osmond s’est aussi classée troisième chez les femmes.

En danse, Virtue et Moir ont perdu pour la première fois depuis leur retour à la compétition la saison dernière. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, de France, ont gagné la médaille d’or avec 202,16 points. Virtue et Moir ont suivi avec 199,86 et Maia Shibutani et Alex Shibutani, des États-Unis, ont terminé troisièmes avec 188,00.

«Nous avons eu quelques pépins non caractéristiques que nous ne faisons même pas souvent à l’entraînement, a dit Moir. Nous n’aimons pas ne pas gagner des compétitions, mais dans le grand livre des choses, c’était malgré tout une performance dont nous sommes fiers.»

Les triples champions du monde sont satisfaits de leurs progrès en prévision des Jeux olympiques.

«Nous sommes sur la bonne voie, a dit Virtue. Nous avons eu une saison extrêmement couronnée de succès et nous n’avons qu’à continuer à prendre soin des petits détails et à corriger les petites erreurs pour que nos programmes soient à leur meilleur en février.»

Quelques erreurs «stupides»

Chez les femmes, Osmond a fait quelques faux pas dans son programme Black Swan, dont une chute dans son triple Salchow pour glisser du premier rang après le programme court au troisième avec 215,16 points.

«Les erreurs que j’ai commises étaient stupides et elles ne se produiront plus, a dit Osmond. J’ai effectué plusieurs changements à mon programme depuis ma dernière compétition et je les ai bien exécutés.»

Il y a eu un doublé russe avec Alina Zagitova première avec 223,30 et Maria Sotskova deuxième avec 216,28.

Chez les couples, il y a eu un retour dans les médaillés pour Duhamel et Radford qui ont grimpé de la cinquième place après le programme court à la troisième marche du podium avec 210,83. Aljona Savchenko et Bruno Massot, d’Allemagne, ont terminé premiers avec 236,68 et les champions du monde Wenjing Sui et Cong Han, de Chine, deuxièmes avec 230,89.

- En danse junior, Marjorie Lajoie, de Boucherville, au Québec, et Zachary Lagha, de Greenfield Park, au Québec, ont terminé sixièmes.