LNH 360 : Spécial Subban

Voici un survol des activités de la soirée du 8 décembre dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

Columbus 5, NEW JERSEY 3

WASHINGTON 4, NY Rangers 2

Vegas 4, NASHVILLE 3 (T.B.)

CHICAGO 3, Buffalo 2 (prol.)

Minnesota 3, ANAHEIM 2 (prol.)

Malcolm Subban remporte la 1re guerre des clans

Le gardien Malcolm Subban a dépassé un sommet personnel en bloquant 41 tirs et Erik Haula a enfilé le but égalisateur avec 39,9 secondes à faire au match en route vers la troisième victoire consécutive des Golden Knights.

La rencontre de vendredi entre Vegas et Nashville marquait la première confrontation entre les frères Malcolm et P.K. - le défenseur des Predators - Subban. Les frangins sont devenus la 10e paire fraternelle à s’affronter lorsqu’un est joueur et l’autre gardien.

Les Subban ont d’ailleurs reçu la visite de leur père, Karl, tout juste avant la mise au jeu initiale et le trio a pris un cliché pour immortaliser le moment.

Panarin égale un record de concession

Artemi Panarin (cinq aides) a enregistré le meilleur match de sa carrière sur le plan des mentions d’aides et les Blue Jackets ont rejoint les Capitals au sommet de la section Métropolitaine.

Panarin a ainsi égalé une marque (aides, points) de la concession de l’Ohio en récoltant cinq points.

Panarin est devenu le 25e joueur à amasser au moins cinq passes décisives en un seul match depuis 1936-1937, le premier depuis Brian Leetch en avril 1995 avec les Rangers. Le record appartient à Wayne Gretzky, qui en avait récolté sept en décembre 1985.

Une 12e victoire à domicile pour les Capitals

Les Rangers ont résisté à un retard de deux buts, mais les Capitals ont espacé deux buts dans les trois dernières minutes de jeu (3 :32) pour étirer à quatre leur séquence de matchs victorieux à domicile. Leurs 12 gains au Capitol One Arena représentent un sommet dans la ligue, à égalité avec le Lightning.

Avec 37 points, les Capitals (18-11-1) sont maintenant à égalité avec les Blue Jackets au premier rang de la Métropolitaine, où cinq points séparent la première place de la sixième.

Depuis la réorganisation des sections dans la LNH, une équipe de la section Métropolitaine a décroché le trophée des Présidents à trois des quatre dernières occasions. Les «Caps» l’ont remporté les deux dernières années, après les Rangers en 2014-2015.

Les Blackhawks et le Wild l’emportent en prolongation grâce à des défenseurs

Gustav Froling (un but, deux aides) a été complice du but égalisateur avec 3 :22 à jouer en plus d’enfiler l’aiguille en prolongation avec 4,9 secondes à faire pour permettre aux Hawks de mettre fin à une glissade de cinq matchs (0-3-2). Forsling (21 ans, 179 jours) est le deuxième plus jeune défenseur de l’histoire de la concession à marquer en prolongation pendant la saison régulière, derrière Brent Seabrook (20 ans, novembre 2005).

Matt Dumba a marqué en temps supplémentaire pour la deuxième fois en trois sorties pour soulever le Wild face aux Ducks. Dumba a rejoint le défenseur des Devils John Moore pour le nombre de buts inscrits en prolongation (2).

