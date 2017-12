Les transactions les plus bizarres de l’histoire

On se souvient tous des circonstances particulières entourant le départ de Montréal de Michael Cammalleri, lui qui a été échangé en plein match par Pierre Gauthier en janvier 2012, pendant le premier entracte d’un affrontement face aux Bruins à Boston.

Son retour au Centre Bell samedi nous a inspiré un palmarès des transactions les plus bizarres survenues dans le monde du hockey au fil des ans.

Michel Bergeron

À tout seigneur tout honneur, commençons par notre collègue Michel Bergeron, le seul entraîneur de la Ligue nationale à avoir été échangé, à notre connaissance.

En 1987, Marcel Aubut, alors président des Nordiques, a envoyé «Le Tigre» aux Rangers en retour d’un choix de premier tour au repêchage de 1988 et d’un montant d’argent.

Avec en poche un contrat de trois ans, «Bergie» a dirigé à New York jusqu’au 1er avril 1989. Phil Esposito l’a congédié alors qu’il ne restait que deux matchs à disputer au calendrier.

Kris Draper

Repêché par les Jets en 1989, Kris Draper a passé la grande majorité de sa carrière, soit 17 saisons sur 20, avec les Red Wings.

Ces derniers ont payé un prix dérisoire pour l’obtenir en 1993. Pour un tout petit dollar, ils ont mis la main sur Draper, qui leur a rendu de précieux services, les aidant à gagner quatre fois la Coupe Stanley (1997, 1998, 2002, 2008).

Pour ajouter l’insulte à l’injure, Draper a remporté le trophée Frank J. Selke, remis au meilleur attaquant défensif de la LNH, en 2004. Pas mal pour un joueur qui ne valait qu’un dollar!

Ray Sheppard

Ray Sheppard a vécu un affront similaire à Draper.

À l’été 1990, le directeur général des Rangers, Neil Smith, a déboursé seulement 1$ pour convaincre les Sabres de s’en départir.

L’équipe de Buffalo a dû s’en mordre les doigts quelques mois plus tard lorsqu’ils ont vu leur ancien joueur marquer 24 buts en 59 matchs la saison suivante.

Trois ans après la transaction, Sheppard est même parvenu à atteindre le mythique plateau des 50 buts...

Anecdote : des années plus tard, Smith a vu une carte de Sheppard vendue au coût de 2$. S’adressant au vendeur, il lui a lancé : «Je ne vais certainement pas payer plus pour une carte que pour le joueur!»

Eddie Shore

Celle-là implique le célèbre Eddie Shore, mais à titre de directeur général d’une équipe de ligues mineures implantée à Springfield, au Massachussetts.

Il a offert un dénommé Jake Milford à une formation rivale de Buffalo en échange de deux buts. Oui, oui, deux buts!

Shore a même eu le culot de se plaindre que les deux buts en question étaient usagés et non neufs, tel que prévu dans le contrat entre les deux parties. Faut le faire!

Tom Martin

Est-ce moins humiliant de se faire échanger contre un autobus? Parlez-en à Tom Martin...

Alors qu’il portait les couleurs des Breakers de Seattle, dans la WHL, l’autobus de l’équipe est tombé en panne.

Les Cougars de Victoria, eux, avaient un deuxième autobus à leur disposition et ils ont accepté de leur échanger contre Martin, ce qui lui a valu le bien nommé surnom de «Bussey».

Eric Lindros

Plus près de nous, en juin 1992, les Nordiques ont obtenu presque tous les joueurs des Flyers (on exagère!) en retour d’un seul, un certain Eric Lindros, qui ne voulait pas jouer à Québec et qui n’avait pas encore fait ses preuves chez les pros.

En retour de cet espoir de premier plan, les Nordiques ont décroché le gros lot : Peter Forsberg, Ron Hextall, Steve Duchesne, Mike Ricci, Jocelyn Thibault, Chris Simon, Kerry Huffman et 15 millions $.

Cette méga-transaction a mené à deux conquêtes de la Coupe Stanley par l’Avalanche, bien servi par Forsberg.

Lindros, jamais loin de la controverse - TVA Sports

Matt Duchene

Enfin, le récent échange de Matt Duchene n’est pas sans rappeler celui de Cammalleri.

Après avoir réclamé une transaction pendant des mois, son vœu a finalement été exaucé le 5 novembre, lui aussi en plein match, mais à Brooklyn face aux Islanders.

Dans une scène invraisemblable, Duchene a quitté la glace en catimini durant la deuxième période alors que son coéquipier Blake Comeau était escorté à l'extérieur de la patinoire en raison d'une blessure.