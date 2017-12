Les Nets battus à Mexico

Les Nets de Brooklyn ont conclu leur série de deux matchs présentés à Mexico avec une défaite de 101-89 contre le Heat de Miami, samedi.

La formation new-yorkaise avait remporté son premier duel au sud de la frontière américaine, jeudi contre le Thunder d’Oklahoma City.

La rencontre a été disputée devant près de 20 000 partisans au Mexico City Arena.

Goran Dragic et Tyler Johnson ont été les meneurs offensifs chez les vainqueurs avec des récoltes de 20 points chacun. Dragic a ajouté sept rebonds à sa production.

James Johnson a ajouté sa touche avec 17 points, sept rebonds et trois mentions d’aide, tout comme Justice Winslow (15 points, six rebonds et deux blocs).

Du côté de Brooklyn, Rondae Hollis-Jefferson a été le plus productif en amassant 17 points, huit rebonds et deux blocs.

Les Nets, qui tentaient de décrocher un troisième gain de suite, ont maintenant une fiche de 10-15 cette saison. Le Heat, pour sa part, a un rendement de 12-13 depuis le début de la campagne.

Les Nets n’ont pas connu beaucoup de succès dernièrement contre leurs rivaux floridiens. Ils ont maintenant perdu leurs six derniers duels contre eux. Leur dernière victoire contre le Heat remonte au 28 décembre 2015.

En s’inclinant samedi, Brooklyn a également mis fin à sa séquence victorieuse de quatre joutes dans le cadre de rencontres disputées à l’étranger. Dans des matchs présentés à Londres en 2011 et en 2014, ils avaient vaincu les Raptors de Toronto et les Hawks d’Atlanta.