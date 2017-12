Le CH aura Connor McDavid à l'oeil

Les Canadiens de Montréal (13-13-4) tenteront de gagner un premier match, cette semaine, en profitant de la visite d’une équipe qui en arrache.

Voyez l’affrontement Oilers - Canadiens à TVA Sports à compter de 18h.

À l’aube d’une saison remplie de promesse, les Oilers d’Edmonton (11-15-2) éprouvent toute la misère du monde depuis le lancement du calendrier 2017-2018.

La formation albertaine occupe l’avant-dernier rang de l’Ouest avec 24 points. Connor McDavid et sa bande n’ont que quatre gains à leurs 10 dernières sorties et leur cumulatif de 80 buts en 28 matchs est l’une des plus faibles productions de leur association.

D'ailleurs, McDavid débarque à Montréal avec seulement un but à ses huit dernières sorties.

Le retour de Drouin

À égalité avec les Bruins de Boston (30 points) au troisième rang de la section Atlantique, les Canadiens profitent d’une quatrième confrontation consécutive à domicile, mais la dernière semaine n’a guère été fructueuse pour le Tricolore. Le Bleu-blanc-rouge a essuyé des revers de 6-3 contre les Blues de St. Louis et de 3-2 en prolongation jeudi contre les Flames de Calgary.

Les joueurs ont toutefois eu une bonne nouvelle à l’entraînement, vendredi, alors que Jonathan Drouin était de retour au centre du premier trio après avoir raté les matchs aller-retour contre les Red Wings de Detroit en raison d’une blessure, puis il a ensuite été affligé par un virus qui l’a contraint à rater les deux duels cette semaine.

L’attaquant québécois a indiqué qu’il sera de retour à son poste contre les Oilers. Reste à voir si l’entraîneur-chef procédera à des changements dans sa formation. Vendredi, Claude Julien a promu l’ailier Andrew Shaw sur la première unité avec Alex Galchenyuk et Drouin pour insérer Paul Byron sur le trio de Phillip Danault et Max Pacioretty, qui est en panne sèche.

Le capitaine n’a qu’un but à ses 12 derniers matchs pour un total de cinq points. Quelque chose cloche-t-il?

Galchenyuk, lui, a été limité à près de neuf minutes de temps de glace contre les Flames. Julien a expliqué sa décision du fait que Galchenyuk doit mieux jouer avec la rondelle. Le joueur est évidemment mécontent de ce sort.

Carey Price sera devant le filet du CH, lui qui obtiendra alors son huitième départ consécutif.