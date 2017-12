La MLS en grande forme

Pendant que la majorité des sports professionnels en Amérique du Nord stagnent, la Major League Soccer (MLS) prend du galon. C’est ce que le commissaire Don Garber a dévoilé lors de sa déclaration annuelle sur l’état de son circuit, vendredi après-midi, en marge de la finale.

L’homme avait de bonnes nouvelles à annoncer, bien qu’un nuage sombre plane au-dessus du Crew de Columbus.

Selon les statistiques qu’il a avancées, les cotes d’écoute du soccer à travers les États-Unis et le Canada sont à la hausse cette année. Les réseaux américains ont enregistré une hausse de 41 % de leur auditoire, tandis que les télédiffuseurs canadiens ont vu leurs téléspectateurs augmenter de 35 %.

Et la MLS a visé dans le mille en rejoignant la génération montante, celle fixée à son téléphone, sa tablette et son ordinateur. Celle aux pouces énergiques faisant défiler les fils d’actualité sur les réseaux sociaux. La MLS a vu une augmentation de 170 % de ses abonnés sur les diverses plateformes sociales.

«Dans notre histoire, c’est notre plus grande percée. Jamais autant de personnes n’ont observé nos matchs aux États-Unis et au Canada, a lâché fièrement Garber dans son allocution. Nous sommes le seul sport professionnel en Amérique du Nord qui a connu une hausse constante de son auditoire. Collectivement, nous réunissons tout le monde.»

Et selon les statistiques, les assistances sont aussi en hausse. «Nous avons attiré en moyenne 22 000 spectateurs de plus par match. Cet exploit nous place parmi les meilleures ligues de soccer du monde.»

Merci à Atlanta

Garber peut entre autres remercier l’Atlanta United FC qui a tout cassé à son entrée dans le circuit en 2017, établissant des marques incomparables. Non seulement l’équipe a bien joué sur le terrain, mais elle s’est montré le chef de file à plusieurs égards.

Elle a accueilli plus de 800 000 spectateurs à ses 17 matchs dans le Bobby Dodd Stadium et ensuite à son flamboyant domicile du Mercedes-Benz Stadium à partir d’août. Elle a affiché une moyenne de 48 200 personnes par match. À titre comparatif, l’Impact de Montréal vient au 11e rang avec une moyenne respectable de 20 046 spectateurs.

Les hausses de ces divers indicateurs ne sont pas étrangères à l’expansion du circuit à 22 équipes. En plus de l’Atlanta United FC, le Minnesota United FC a aussi fait son entrée dans la ligue en 2017. Selon les données financières avancées par «Forbes», la valeur d’une équipe de la MLS se situe autour de 225 millions $ américains, ce qui représente une hausse de 20 % par rapport à l’an passé et 500 % comparativement à 2008, année où le magazine a commencé à évaluer les concessions du circuit.

Le dossier du Crew

Comme on pouvait s’y attendre, le dossier du Crew a retenu l’attention à cette rencontre. La MLS a clairement indiqué qu’elle ne souhaite pas transférer une concession, ce qu’elle a fait une seule fois dans son histoire.

Dans un stade désuet, les jours du Crew semblent comptés en Ohio alors qu’Austin, au Texas, serait prête à accueillir la concession. Garber a réitéré que la balle est dorénavant dans le camp de la ville. Sa ligue appuiera la décision prise par le propriétaire Anthony Precourt qui brandit la menace de déménager le club au Texas s’il n’obtient pas un nouveau domicile au centre-ville.

Mais voilà que le procureur général Mike DeWine a menacé de poursuivre Precourt s’il décidait de déménager l’équipe. Il invoque une loi vieille de 21 ans pour le forcer à garder l’équipe en Ohio. Cette loi stipule qu’une équipe évoluant dans un stade public doit obtenir l’approbation des élus locaux avant de déménager ou offrir la chance à quelqu’un de la communauté d’acheter la concession.

Le dossier n’a pas fini de faire couler l’encre.

Par ailleurs, la MLS a augmenté l’investissement en allocation monétaire ciblée en vue de 2018 et 2019. Les clubs pourront continuer à percevoir cette allocation de 1,2 million $. Pour améliorer le niveau de jeu, ils pourront déjà avancer et utiliser l’allocation monétaire ciblée à percevoir en 2019. En 2018 et 2019, ils auront aussi la latitude de dépenser annuellement 2,8 millions $ supplémentaires provenant de leurs fonds.

* * * * * * * *

Aucune inquiétude face à la LNH

Alors que tout serait en place à Seattle pour accueillir une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) d’ici quelques années, les Sounders n’ont aucune crainte de perdre du terrain face à cette éventualité. Ils en sont même réjouis.

Le nord de l’État de Washington fourmille d’activités. Le circuit Bettman deviendrait le quatrième sport majeur à s’y établir après les Seahawks (NFL), les Mariners (MLB) et les Sounders (MLS).

En 2017, la formation a attiré une moyenne de 43 666 spectateurs au CenturyLink Field, ce qui la place au second rang de la MLS à ce chapitre derrière l’Atlanta United FC.

«Ce serait super si nous pouvions avoir du hockey à Seattle, a confié le gardien des Sounders Stefan Frei. J’ai grandi en Suisse où le hockey était très fort. Seattle est une ville qui supporte très bien ses organisations sportives. Nous avons de bons partisans.»

Située dans le nord-ouest des États-Unis sur la côte du Pacifique, Seattle affiche une population de 704 000 habitants. L’activité industrielle est florissante alors que de nombreux géants y sont établis. C’est notamment le cas d’Amazon, Boeing, Google et Microsoft.

Selon les principaux acteurs gravitant autour de la formation, les Sounders ont une niche bien spéciale et de fidèles partisans.

«Chaque équipe a sa base de partisans. Nous garderons notre statut en ville, aucun doute à ce sujet», a signalé l’ancien milieu de l’Impact de Montréal Lamar Neagle, un natif de cette région, excité par la nouvelle.

Celui-ci espère aussi qu’une équipe de la NBA suivra celle de la LNH. Les SuperSonics étaient partis en 2008 alors qu’ils occupaient le KeyArena. Après 41 ans d’existence, ce départ vers Oklahoma City avait laissé un goût amer en ville.