La fin d'une belle histoire d'amour

Quelques instants après avoir vaincu le jeune Égyptien Ahmed Elbiali, Jean Pascal affichait un large sourire, celui d’un homme au sentiment du devoir accompli maintenant prêt à accrocher les gants.

Face à un jeune adversaire beaucoup plus coriace que ce à quoi il s’attendait, Pascal a dissipé les doutes en l’emportant par K.-O. technique au sixième round au Hialeah Park & Casino. Il termine sa carrière avec 32 victoires dont 19 par K.-O en l'espace de 38 combats.

«Je n’ai jamais été un faire-valoir, et je ne me suis jamais considéré comme un faire-valoir. Je le dis et le redis encore : c’est la fin pour moi. C’était la façon dont je voulais sortir de la boxe, la tête haute avec un bon combat et une belle victoire contre un jeune invaincu», a lancé le pugiliste natif de Port-au-Prince aux journalistes qui l’attendaient à sa sortie du ring.

Questionné à savoir si cette retraite annoncée était définitive, le principal intéressé a entamé sa réponse en précisant que «seuls les fous ne changent pas d’idée». N’empêche que pour son entourage, cette décision paraît bien être inébranlable.

«J’ai fait une promesse à ma mère et à ma grand-mère, j’entends la respecter [...] J’ai fait beaucoup pour la boxe. Maintenant, c’est le temps de passer à autre chose», a précisé Pascal.

À 35 ans, le Montréalais peut évidemment être fier de ce qu’il a accompli. Après tout, Pascal a représenté le Canada lors des jeux olympiques d’Athènes en 2004, il a été sacré champion du monde chez les professionnels, en plus de livrer des combats à certains des plus grands noms de sa génération en Carl Froch, Chad Dawson, Bernard Hopkins, Lucian Bute et Sergey Kovalev.

