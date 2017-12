Jozy Altidore, joueur par excellence du Toronto FC

Auteur d’un but spectaculaire à la 67e minute, samedi, Jozy Altidore a été sacré joueur par excellence de la finale de la Coupe MLS.

L’attaquant a été un des joueurs les plus importants du triomphe du Toronto FC, le premier de l’histoire du club ontarien, avec les Sebastian Giovinco, Michael Bradley et autres Victor Vazquez – autre marqueur des torontois.

«Marquer, c’est le meilleur sentiment! s’est réjoui Altidore en entrevue avec TVA Sports après la victoire. Tu travailles si fort pendant la saison sur ta finition, tes courses, ta synchronisation... Tout réussir sur la même séquence dans un match comme celui-là, ça en dit beaucoup sur l’équipe et sur le personnel d’entraîneurs.»

Il a fallu de nombreuses attaques vers le filet des Sounders de Seattle avant d’enfin déjouer Stefan Frei. Le gardien était en train de voler la finale comme il l’avait fait en 2016 (dans un autre duel Toronto FC-Sounders, faut-il le rappeler). Frei a réalisé neuf arrêts dans la défaite.

«Il est un gardien d’élite, a constaté Altidore. Son positionnement est fantastique. Il se met toujours au bon endroit. Malheureusement, il n’est qu’un humain, mais je suis content qu’il soit dans notre ligue.»

Toute une histoire que celle d’Altidore dans cette finale. Le vétéran de 28 ans a été suspendu un match pendant les éliminatoires, marqué l’unique but dans la finale de l’Est contre le Crew de Columbus et a eu une frousse à cause d’une blessure à une cheville, qui aurait bien pu lui faire manquer la finale.

Par-dessus le marché, Altidore et sa tendre moitié, Sloane Stephens, complètent probablement le couple qui a connu le plus de succès en 2017. Sa copine tenniswoman a raflé le titre des derniers internationaux des États-Unis, le premier de sa carrière en grand chelem.