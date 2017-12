Alex Harvey prend le 21e rang à Davos

Le Québécois Alex Harvey a pris le 21e rang, samedi, lors de l’épreuve de sprint de la Coupe du monde de ski de fond disputée à Davos, en Suisse.

Harvey a été éliminé à l’étape des quarts de finale.

Le jeune Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo a une fois de plus savouré la victoire, triomphant pour une sixième fois en autant de courses depuis le début de la saison.

L’Italien Federico Pellegrino et le Russe Alexander Bolshunov ont complété le podium.

Julien Locke, au 36e rang, a été le deuxième meilleur Canadien dans cette épreuve.

Chez les femmes, la Suédoise Stina Nilsson l’a emporté devant Ingvild Flugstad Oestberg, de la Norvège, et Nadine Faehndrich, de la Suisse. Les Canadiennes Dahria Beatty et Katherine Stewart-Jones ont conclu respectivement à la 53e et à la 55e place.