Coupe MLS: une guerre de tranchées

Tout est en place pour une finale intrigante au BMO Field, samedi. Dans un coin, les favoris locaux, le Toronto FC (TFC), voulant venger l’affront ultime encaissé sur son terrain il y a un an. Dans l’autre, les champions en titre de la Coupe MLS, les Sounders de Seattle, plus forts que l’an dernier.

Aux dires de plusieurs joueurs, cette deuxième finale consécutive entre ces deux puissances du circuit Garber, la troisième dans l’histoire de la Major League Soccer (MLS), prendra des allures de véritables guerres de tranchées.

La puissante machine offensive des «Reds» se frottera à une défense étanche qui devrait saluer le retour au jeu du solide Roman Torres. Les Sebastian Giovinco, Jozy Altidore et Victor Vazquez auront du pain sur la planche pour la percer et ensuite déjouer Stefan Frei, joueur par excellence de la finale l’an dernier.

Les Sounders présentent une fiche immaculée en séries, n’ayant accordé aucun but aux Whitecaps de Vancouver et au Dynamo de Houston.

«C’est très difficile placer le ballon derrière les défenseurs. Ils sont excellents, car ils protègent bien leur espace», a complimenté l’entraîneur par excellence de la MLS, Greg Vanney, en prévision de ce duel au sommet.

«Il faut leur rendre la vie plus difficile, éviter d’attaquer trop directement ou d’être prévisibles, a ajouté le pilote du TFC souhaitant observer des attaques construites de pieds de maître. Il faut mettre les joueurs dans les bons espaces et profiter de nos chances.

Quand ce sera le moment, nous devrons exécuter les jeux.»

Duel serré à prévoir

Vanney souhaite évidemment un dénouement fort différent samedi après-midi alors que ses hommes sont encore les favoris après une saison record. L’an passé, il les avait vus attaquer le filet de Stefan Frei sans être en mesure d’acheter le moindre but. Les Sounders avaient soulevé la coupe au terme des tirs de barrage sans même avoir cadré un tir durant les 120 minutes de jeu.

«Ce sera très serré, mais un but peut changer tout le match. J’espère que les buts dicteront l’allure de la rencontre et le style de jeu à adopter», a-t-il exprimé.

Depuis le début de la semaine, ses hommes sont au travail. Ils doivent composer avec une tonne de pression pour éviter une autre humiliation devant leurs partisans. Les sourires sont beaucoup nombreux que du côté des Verts.

Ceux-ci semblent plus décontractés même s’ils visent une deuxième consécration. Ils ont offert des performances inspirantes au fil de leur parcours éliminatoire, marquant sept buts et cadrant 16 de leurs 46 tirs vers les gardiens adverses. C’est pratiquement deux fois plus que la fiche des «Reds».

«Il faut faire bouger le ballon correctement et avoir de bonnes possessions. C’est nécessaire si nous voulons effectuer notre travail et gagner ce match», a lâché le meneur des Sounders avec ses trois buts, Clint Dempsey. Celui-ci se veut une véritable menace avec le ballon. La défensive du TFC n’aura d’autre choix que de ne pas le lâcher d’une semelle.

En territoire hostile

Les visiteurs savent qu’ils mettront les pieds dans un environnement très hostile, samedi après-midi. Les Torontois veulent à tout prix obtenir vengeance. La Ville Reine vibre au rythme de cette finale, pas question d’essuyer un autre échec.

«La chance de jouer en finale ne se présente pas toutes les années. Dans une carrière, trouver une équipe et un groupe aussi unique n’est pas évident. Je sens que nous avons ce groupe, a indiqué le capitaine des «Reds», Michael Bradley. Nous sommes fiers de cette saison depuis le premier jour.»

«Nous aurons une récompense en sautant sur notre terrain et en ayant la chance de soulever la coupe chez nous, a-t-il enchaîné. L’enjeu est sur la ligne. Nous connaissons notre environnement. C’est à nous de le gagner.»

Si son souhait devait être exaucé, Toronto serait récompensé d’un second sacre en 15 jours. Les Argonauts avaient remporté la coupe Grey à Ottawa.

Après Irma, la Coupe MLS

Jordy Delem souhaiterait gratifier les résidents de la Martinique d’un défilé de la Coupe MLS dans les prochaines semaines.

Ce serait un petit baume sur des plaies encore bien vives infligées par l’ouragan Irma, au début de septembre. Contrairement à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la Martinique a été relativement épargnée par les vents destructeurs du cyclone de catégorie 5.

Né à Fort-de-France en mars 1993, le milieu des Sounders de Seattle a vécu toute sa vie dans les Antilles françaises. Il est impatient à l’idée de rentrer à la maison avec un trophée entre les mains et constater la reprise de la vie normale sur l’île.

«Je sais que tout va mieux maintenant. C’est rentré dans l’ordre, a indiqué celui qui a toujours gardé contact avec sa famille au fil de l’automne. Les gens là-bas me suivent et ils ont tous un sentiment d’appartenance aux Sounders. Si je pouvais ramener le trophée, ce serait exceptionnel, surtout après ma première saison dans la ligue.»

Delem ne s’en cache pas, cette consécration serait une grande récompense après des années de travail acharné. En séries, il a participé à deux des quatre matchs des siens, totalisant 95 minutes de jeu.

Un arrêt qui fait jaser

Qui ne se souvient plus de l’arrêt spectaculaire et miraculeux de Stefan Frei à la 107e minute de jeu de la finale l’an dernier ?

Les images ont fait le tour de la planète soccer et meublé les décomptes des meilleurs moments de la saison.

Frei avait littéralement volé Jozy Altidore en prolongation. L’attaquant avait redirigé le ballon d’un coup de tête dans la partie supérieure gauche. Mais du bout des doigts en sautant, le gardien avait repoussé le ballon à l’extérieur du cadre.

Déjà l’ennemi du public torontois après cinq saisons chez le Toronto FC de 2009 à 2013 où il a obtenu 82 départs, Frei compte bien hanter ses anciens partisans une fois de plus.

«Mon passage à Toronto est du passé. J’y étais quand l’équipe était moins performante, s’est remémoré le Suisse qui s’est même fait tatouer l’exploit du championnat 2016 sur une main. Maintenant, je veux que Seattle gagne une autre coupe.»

Frei avait été nommé le joueur le plus utile à son équipe en finale.

Pour une troisième fois

Le BMO Field est devenu une destination de choix pour le championnat de la Major League Soccer (MLS). La coupe sera remportée sur le gazon torontois pour une troisième fois dans l’histoire.

En novembre 2010, les Rapids du Colorado avait défait le FC Dallas 2-1 dans les arrêts de jeux devant 21 700 spectateurs. À l’époque, les officiels avaient déposé le ballon au centre du terrain alors que le mercure affichait 7 degrés Celsius. C’était la température la plus froide de l’histoire de la finale.

L’an dernier, le duel entre les Sounders et le TFC avait attiré 36 045 spectateurs, la plus grosse foule dans l’histoire du BMO Field et de la MLS dans un stade construit spécialement pour le soccer. Au moment de siffler le début de la rencontre, il faisait -2 degrés.

Samedi après-midi, ce sera la sixième fois dans l’histoire de la MLS que l’hôte de la finale a été choisi par le club qui a présenté la meilleure fiche en saison régulière parmi les deux finalistes. L’équipe locale a remporté les trois premières décisions de 2012 à 2014 avant que les Timbers de Portland ne cassent la séquence à Columbus en 2015. Les Sounders avaient évidemment joué le même tour au TFC l’an dernier.