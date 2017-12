«C’est la fin» - Jean Pascal

C’est vraiment la fin pour Jean Pascal.

Il a bel et bien l’intention de prendre sa retraite de la boxe, a-t-il confirmé au cours d’une longue entrevue accordée à TVA Sports qui sera diffusée lundi soir. Voyez un aperçu dans la vidéo ci-dessus.

«"This is it", comme l’a déjà dit Michael Jackson. C’est la fin. Je vais me retirer sur une belle note. Je ne pouvais pas demander une plus belle sortie. Je me retire de la bonne façon : avec une victoire éclatante sur un jeune invaincu», a indiqué Pascal à notre collègue Andy Mailly-Pressoir après l’avoir emporté par K.-O. technique au sixième round face à l’Égyptien Ahmed Elbiali.

«Merci aux gens pour votre appui, a-t-il poursuivi. Je suis fier de moi, mais aussi du public québécois qui a pris le temps de m’apprivoiser.»

L’ex-champion des mi-lourds tire sa révérence avec le sentiment du devoir accompli. Il termine sa carrière avec 32 victoires, dont 19 par K.-O, en 38 combats.