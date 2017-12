Alex Boisvert-Lacroix réalise son rêve

Tout allait vite dans l'esprit d'Alex Boisvert-Lacroix après son 500 m de samedi à la Coupe du monde de patinage de vitesse à Salt Lake City, bien plus vite que son chrono de 34,18 s qui lui procurait la cinquième place. Sur le coup, il venait d'apprendre sa participation à cette épreuve aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

«On s'en va au gros "show", mon gars», lui a annoncé son entraîneur Gregor Jelonek, après l'avoir fait languir sur sa position au cumulatif après cette septième et dernière épreuve de la Coupe du monde automnal. En plus de sa double victoire, celle de vendredi et la précédente à Calgary d'il y a une semaine, le patineur originaire de Sherbrooke devait aussi se trouver dans le top 5 pour aller aux Jeux. C'est fait avec son quatrième rang.

«C'est assez fou comme sentiment. C'est un moment dont je vais me souvenir toute ma vie», a commenté l'athlète de 6 pi 3 po après avoir sauté dans les bras de son entraîneur.

Journée rapide

La glace de Salt Lake City, qualifiée de plus rapide au monde en raison de l'altitude, a bien protégé sa réputation. Boisvert-Lacroix a dû fournir son épice pour contribuer à une sauce particulièrement relevée, comme le révèle le chrono du Russe Ruslan Murashov, gagnant en 34,02, seulement quatre centièmes au-dessus du record mondial.

Les Néerlandais Kai Verbij (+0,11 s) et Dai Dai Ntab (+0,13 s) l'ont accompagné au podium. Les deux autres Canadiens, Gilmore Junio (+0,47 s) et Laurent Dubreuil (+0,65 s), ont terminé respectivement 15e et 19e.

Fini il y a 4 ans

À 30 ans, Boisvert-Lacroix réussit ce qu'il avait cru impossible après avoir échoué à se qualifier pour les Jeux de Sotchi en 2014. Converti de la courte à la longue piste trois années plus tôt, il ne regrette pas de s'être accroché.

«Le moment le plus marquant qui me vient en tête, c'est le lendemain des sélections olympiques. J'étais détruit. Dans ma tête, c'était pas mal fini. Je vieillissais et je n'avais plus l'impression de m'améliorer en longue piste. C'est à ce moment que j'ai décidé de retourner vivre à Montréal (il s'était exilé à Calgary) et de commencer à m'entraîner en courte piste, puis en complémentarité en longue piste avec Gregor. On n'avait aucune idée si ça allait marcher», raconte-t-il.

«Je m'étais dit que je me donnais une dernière année pour l'essayer. J'étais retourné à l'université à temps plein en me disant que, bon, la vie devait continuer. C'était sur le bord d'être la fin. Puis aujourd'hui, je te parle et je m'en vais aux Jeux olympiques. Le rêve de ma vie se réalise.»

Résultats du 500m à Salt Lake City

1-Ruslan Murashov, Russie, 34,02 s

2-Kai Verbij, Pays-Bas, +0,11 s

3-Dai Dai Ntab, Pays-Bas, + 0,13 s

5-Alex Boisvert-Lacroix, Canada, + 0,16 s

15-Gilmore Junio, Canada, + 0,47 s

19-Laurent Dubreuil, Canada, + 0,65 s

Cumulatif Coupe du monde

1-Ronald Mulder, Pays-Bas, 416 pts

2-Havard Holmefjord Lorentzen, Norvège, 376 pts

3-Kai Verbij, Pays-Bas, 368 pts

4-Alex Boisvert-Lacroix, Canada, 337 pts

10-Laurent Dubreuil, Canada, 212 pts

13-Gilmore Junio, Canada, 177 pts