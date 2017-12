Un opérateur de machines distributrices enfile les jambières!

Jake Allen a été brillant devant la cage des Blues de St. Louis, jeudi soir, mais c'est un gardien de réserve qui lui a volé la vedette lors de la période d'échauffement.

En raison des nombreuses blessures qui affligent l'organisation du Missouri, les Blues ont fait appel à Ville Husso de leur filiale de la Ligue américaine à San Antonio. Le hic, c'est que le gardien n'a pu arriver à temps pour le début de la rencontre.

Afin de le remplacer momentanément, on a plutôt fait appel à un opérateur de machines distributrices et détenteur de billets de saison! C'est donc Tyler Stewart, un jeune gardien des environs, qui a été appelé à vêtir l'uniforme des Blues l'instant d'une période d'échauffement.

What a moment for Tyler Stewart, local St Louis kid. Told me he was 5’7. Hmmmmmm. Waiting on Ville Husso to get to rink, he is the emergency back up. @FSMidwest pic.twitter.com/NUOumsrqlJ