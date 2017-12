Publié aujourd'hui à 09h14

Mis à jouraujourd'hui à 09h29

Il y a 30 ans, le 8 décembre 1987, un but historique était marqué dans la Ligue nationale de hockey.

Ce soir-là, Ron Hextall, des Flyers de Philadelphie, était devenu le premier gardien de l’histoire à marquer un but dans la Ligue nationale.

Tirant de l’arrière en fin de match, les Bruins de Boston avaient décidé de retirer leur gardien au profit d’un 6e patineur. Hextall avait profité d’une rondelle libre devant lui pour lancer celle-ci dans le filet laissé désert à l’autre bout de la patinoire.

C’était du jamais vu.





Dans l’histoire de la LNH, sept fois un gardien a été crédité d’un but (dernier joueur à avoir touché la rondelle) et en autant d'occasions un gardien a lancé la rondelle dans un filet désert.



Ron Hextall et Martin Brodeur se sont le plus souvent illustrés avec cet exploit.



Hextall a marqué deux buts en lançant la rondelle alors que Martin Brodeur a inscrit un but de cette façon et deux autres fois il a été crédité d’un but.



Voici la liste détaillée :



Gardiens qui ont marqué en lançant la rondelle

Ron Hextall (8 décembre 1987)

Ron Hextall (11 avril 1989)

Chris Osgood (6 mars 1996)

Martin Brodeur (17 avril 1997)

José Théodore (2 janvier 2001)

Evgeni Nabokov (10 mars 2002)

Mike Smith (19 octobre 2013)

Gardiens crédités d’un but

Billy Smith (28 novembre 1979)

Damian Rhodes (2 janvier 1999)

Martin Brodeur (15 février 2000)

Mika Noronen (14 février 2004)

Chris Mason (15 avril 2006)

Cam Ward (26 décembre 2011)

Martin Brodeur (21 mars 2013)







RON HEXTALL



CHRIS OSGOOD



MARTIN BRODEUR



JOSÉ THÉODORE



EVGENI NABOKOV



MIKE SMITH