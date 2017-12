Shohei Ohtani choisit les Angels

La sensation japonaise Shohei Ohtani a finalement fait son choix: il se joindra aux Angels de Los Angeles à compter de la prochaine saison du baseball majeur.

L’un des agents du joueur, soit Nez Balelo, a confirmé le tout dans un communiqué, vendredi.

«Ce matin, au terme d'un processus détaillé, Shohei Ohtani a pris la décision de s’entendre avec les Angels, a écrit Balelo. Shohei est honoré et flatté par tout le temps et les efforts que tant d’équipes ont mis dans leur présentation et les remercie sincèrement pour leur professionnalisme.

«En fin de compte, il a senti une connexion forte avec les Angels et croit qu’ils sont ceux qui peuvent l’aider le plus à atteindre ses buts dans le baseball majeur.»

Aussi bon pour lancer que pour frapper, Ohtani a conservé une fiche de 42-15 en 85 matchs, dont 82 départs, avec les Nippon Ham Fighters, dans la Nippon Professional Baseball (NPB). Il a conservé une moyenne de points mérités de 2,52.

Aussi utilisé comme voltigeur ou frappeur désigné lorsqu’il n’est pas au monticule, Ohtani, qui est âgé de 23 ans, a maintenu une moyenne au bâton de ,286 dans le circuit japonais.