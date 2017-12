Sean O’Hair et Steve Stricker en tête à Naples

Le duo américain formé de Steve Stricker et de Sean O’Hair a pris possession vendredi du premier rang au terme de la ronde initiale du tournoi QBE Shootout, un événement du circuit de la PGA disputé à Naples, en Floride.

Les deux hommes affichent un pointage de 57 (-15) et devancent par un coup l’équipe de Keegan Bradley et de Brendan Steele, également des États-Unis. Brandt Snedeker et Bubba Watson occupent la troisième place grâce à une fiche de 59 (-13), dans cette ronde disputée selon la formule «scramble».

Par ailleurs, la détentrice du quatrième échelon du classement mondial féminin, Lexi Thompson, évolue en compagnie de Tony Finau. Les deux joueurs se retrouvent au neuvième rang, ex aequo avec deux autres duos, avec un dossier de 63 (-9).

Une douzaine de tandems s’affronteront jusqu’à dimanche dans le cadre de cette compétition qui ne compte pas au classement des boursiers de la PGA. Elle met en vedette 15 des 50 meilleurs golfeurs au monde. L’hôte du tournoi est l’ancienne vedette Greg Norman.