Retour des Nordiques : l’espoir s’envole à Québec

La décision de la Ligue nationale de permettre à Seattle d'adhérer à un processus d'expansion et l'achat des Hurricanes par l'homme d'affaires texan Thomas Dundon ont jeté une nouvelle douche froide sur les amateurs de Québec, qui semblent perdre de plus en plus l'espoir du retour d'une équipe.

Les gens rencontrés par TVA Sports vendredi ont tenu des discours pessimistes.

«On ne l'aura pas notre équipe», a soutenu un amateur.

«J’espère qu’ils vont revenir, mais j’ai mis une croix là-dessus», a ajouté un autre.

«Gary Bettman ne croit pas au marché de Québec», a lancé un autre homme.

Si les manifestations pour le retour des Nordiques ont été nombreuses au cours des dernières années, il serait maintenant difficile de demander de nouveau aux gens de Québec de descendre dans la rue.

«Le Canadien est un frein»

Selon l’ancien joueur des Nordiques Dave Pichette et l’ancien président de la Nordiques Nation, Jérome Landry, la présence de Geoff Molson au sein du comité exécutif de la LNH n'aide pas la cause de Québec.

«C’est clair que la Ligue nationale veut explorer de nouveaux marchés et celui de Québec appartient indirectement à Montréal. Geoff Molson pourrait être notre meilleur allié, mais il faut en douter», affirme Pichette.

«J’aimerais ça que Geoff Molson nous explique comment il voit pour vrai le dossier du retour des Nordiques à Québec. Je pense que le Canadien est un frein à ça», soutient quant à lui Landry.

