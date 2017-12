Pierre-Luc Dubois et les Jackets prennent la tête de la section Métropolitaine

Les Blue Jackets de Columbus ont effacé un retard de deux buts, Pierre-Luc Dubois enfilant l’aiguille au début du deuxième vingt, pour filer vers un gain de 5-3 contre les Devils du New Jersey, vendredi à Newark.

Auteur de son cinquième filet de la campagne, Dubois a amorcé une poussée de trois buts des siens tôt à l’engagement médian, notamment grâce à Artemi Panarin, qui a amassé cinq mentions d’aide.

Lukas Sedlak a peu après créé l’égalité 2-2 et Scott Harrington a donné l’avance aux Jackets avec environ six minutes à écouler. L’attaquant Alexander Wennberg a inscrit le but décisif au début de la troisième période. Zach Werenski a aussi compté.

Sergei Bobrovsky a stoppé 21 rondelles.

La formation de l’Ohio a pris possession du sommet de la section Métropolitaine. Elle compte 37 points, tout comme les Capitals de Washington, qui ont disputé un match de plus.

Du côté des perdants, qui affichent un dossier de 6-5-2 à domicile cette saison, Blake Coleman, Marcus Johansson et Brian Boyle – avec son cinquième but de la campagne – ont marqué.

Cory Schneider a réalisé 23 arrêts.