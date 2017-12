Molson répond à Markov et parle de Québec

Le propriétaire et président des Canadiens de Montréal, Geoff Molson, a rencontré les médias vendredi, après la dernière rencontre des gouverneurs de la Ligue nationale de hockey.

Molson est notamment revenu sur les propos du défenseur Andrei Markov, qui a dit qu'on lui avait manqué de respect lors des dernières négociations de contrat.

«On a toujours traité Andrei Markov avec respect pendant ses 16 années avec les Canadiens et pendant les négociation. Et on va continuer de le traiter avec respect», a-t-il dit.

Le propriétaire du Tricolore est aussi revenu sur le fait que Québec ne semblait plus être dans le portrait pour un déménagement ou une expansion dans la LNH.

«Ça va peut-être arriver un jour, on appuierait leur candidature. Québec est un excellent marché, mais pour le moment, ce n'est pas dans les cartes», a-t-il expliqué.

