Voici un survol des activités du 7 décembre dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

BOSTON 6, Arizona 1

PITTSBURGH 4, NY Islanders 3 (Prol.)

Calgary 3, MONTREAL 2 (Prol.)

TAMPA BAY 5, Colorado 2

FLORIDA 6, Winnipeg 4

ST. LOUIS 3, Dallas 0

Philadelphia 4, VANCOUVER 1

LOS ANGELES 4, Ottawa 3 (Prol.)

SAN JOSE 5, Carolina 4 (Prol.)

Thornton orchestre la remontée de trois buts des Sharks

Les Sharks accusaient des retards de 3-0 et 4-1, mais Joe Thornton (un but, deux aides) a renversé la vapeur en préparant le but gagnant de Brent Burns (un but, une aide) en prolongation. Le vétéran de 38 ans a ainsi grimpé au 19e rang des pointeurs de l’histoire avec 1409e de sa carrière (518 buts, 891 aides). Il n’est qu’à quatre points du 18e rang détenu par Doug Gilmour (1414 points).

Il s’agissait du 107e match de trois points de la carrière de Thornton, sa première depuis le 29 février 2016 contre les Canadiens. Selon le Elias Sports Bureau, seuls Jaromir Jagr (195) et Sidney Crosby (122) ont réussi plus de soirées de trois points.

Et de sept pour les Kings

Les Kings affichent la meilleure séquence victorieuse du circuit Bettman depuis le début de la saison (sept) et leur plus longue séquence gagnante depuis octobre 2015. Ils en avaient remporté huit d’affilée en février 2015.

Les Kings mènent la ligue au chapitre des buts en prolongation avec un total de 27 depuis le début du format à trois contre trois, introduit en 2015-2016. Les Flames suivent avec un total de 22.

Stamkos et Namestnikov soulèvent le puissant Lightning

Steven Stamkos et Vladimir Namestnikov ont inscrit un but et deux aides de part et d’autre dans un match où le Lightning a touché la cible cinq fois dans un troisième duel de suite. La formation floridienne est devenue la première équipe à décrocher une 20e victoire cette saison (20-6-2, 42 points), plateau qu’elle a atteint le plus rapidement dans son histoire (28 matchs) selon Elias.

Le Lightning revendique également le plus grand nombre de gains à domicile cette saison (12).

C’est la septième fois de son histoire que l’équipe marque cinq buts dans trois rencontres consécutives, une première depuis février 2013 selon Elias.

Stamkos totalise maintenant 12 buts et 29 points cette saison, rejoignant son coéquipier Nikita Kucherov dans le club des 40 points, dont ils sont les seuls membres. Le duo explosif mène d’ailleurs le vote populaire en vue du match des étoiles.

Monahan propulse les Flames

Sean Monahan a enfilé son deuxième but du match en prolongation pour permettre aux Flames de couler les Canadiens. Il partage le troisième rang du circuit avec une récolte de 17 réussites, derrière Alex Ovechkin (21 et Nikita Kucherov (19).

Elias note que Monahan - qui a enfilé au moins 22 buts à ses quatre dernières campagnes – deviendrait seulement le deuxième joueur de l’histoire de la concession à marquer 20 buts pendant cinq campagnes de suite.