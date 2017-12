Les Voltigeurs lancent les hostilités

Publié aujourd'hui à 23h38

Mis à jouraujourd'hui à 23h40

Le ton est donné.

À 10 jours de l’ouverture de la période de transaction, les Voltigeurs de Drummondville viennent de lancer la première salve.

Le DG de l’équipe, Dominique Ducharme, a sorti le chéquier et arraché Joseph Veleno aux Sea Dogs, en retour de cinq choix de repêchage.

Son vis à vis des Sea Dogs, Trevor Georgie, met la main sur trois choix de premier tour (en 2018, 2019 et 2020) et deux choix de deuxième tour (2018 et 2019).

En sacrifiant Veleno, le premier joueur au statut exceptionnel de l’histoire de la LHJMQ, les Sea Dogs viennent de jeter les bases de leur relance. Les prochaines séances de sélection seront cruciales pour les champions de 2017.

Chez les Voltigeurs, le prix payé semble cher mais à mon avis, il n’a rien d’exorbitant.

Premièrement, Drummondville ne touche pas à ses jeunes joueurs de qualité : les Dawson Mercer, Xavier Simoneau, Olivier Rodrigue et les autres ne vont pas quitter le Centre du Québec.

Le prix payé n’est pas démesuré si Veleno passe deux ans et demie à Drummondville. Le hic? Comme il a obtenu un statut de joueur exceptionnel, il pourrait évoluer dans la Ligue américaine de hockey à 19 ans. Ce sera un enjeu à surveiller.

Si le Montréalais, qui sera repêché dans la Ligue nationale de hockey en juin 2018, fait le saut dans la LNH dès l’an prochain, les Voltigeurs recevront une compensation.

Toutes les pièces du casse-tête sont en place pour voir les Voltigeurs comme de sérieux aspirants aux grands honneurs dès l’an prochain. Avec Veleno, ils pourraient aussi faire un bon bout de chemin cette année, eux qui connaissent toute une progression depuis le début de la saison.

Au moins quatre équipes étaient dans la course pour Veleno, à différents degrés d’intérêt : les Remparts de Québec, les Huskies de Rouyn-Noranda, les Mooseheads de Halifax et le Phoenix de Sherbrooke.

Les prochains jours seront actifs. La course aux meilleurs joueurs sera sans pitié.

Les joueurs de qualité de 19 et 20 ans disponibles sont rares, les factures seront salées.

Ce sera intéressant à suivre.