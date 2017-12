Les Sénateurs en perdition

Ayant subi une autre défaite jeudi soir à Los Angeles, les Sénateurs d’Ottawa n’ont maintenant obtenu qu’une seule victoire à leurs 11 derniers matchs.

Cette fois, ils ont perdu 4-3 en prolongation face aux Kings et, selon Matt Duchene, les Sénateurs auraient mérité un meilleur sort.

«Il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été faites et nous méritions un meilleur résultat, c’est certain», a estimé l’attaquant des Sénateurs, au terme de la rencontre, tel que cité sur le site web de la Ligue nationale de hockey.

«C’est difficile ces temps-ci et je pense que nous en souffrons tous, a ajouté Duchene, qui a conclu la partie avec un but et une mention d’aide. Évidemment, c’était bien de marquer assez tôt en supériorité numérique. Il y a plusieurs bonnes choses sur lesquelles on peut bâtir. Il ne faut pas se tenir la tête entre les jambes et devenir trop désappointé.»

Malgré tout, Duchene est bien conscient que les Sénateurs ont besoin de retrouver rapidement le chemin de la victoire.

«On a obtenu un point au classement, c’est mieux que rien, a indiqué Duchene. Mais nous avons besoin de victoires. Nous devons gagner les deux derniers matchs de ce voyage.»

Les Sénateurs concluront leur séjour à l’étranger avec des parties à San Jose, samedi, et à Buffalo, mardi.

Dans le bas du classement

Depuis les débuts de Duchene dans l’uniforme des Sénateurs, le 10 novembre en Suède, le club d’Ottawa présente une fiche de 3-8-2. L’attaquant a par ailleurs été limité à deux buts et deux mentions d’aide en 13 matchs. Il a aussi présenté un différentiel de -11.

Avec 25 points au classement, les Sénateurs (9-11-7) occupent le 14e rang de l’Association de l’Est. Seuls les Sabres se retrouvent derrière eux.