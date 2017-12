Les Golden Knights renversent les Predators

L’attaquant Reilly Smith a inscrit le but décisif en fusillade, vendredi à Nashville, et les Golden Knights de Vegas ont défait les Predators au compte de 4-3, dans un duel mettant aux prises les frères P.K. et Malcolm Subban.

Ce dernier a d’ailleurs excellent, bloquant 41 tirs en 65 minutes et frustrant les six patineurs s’étant présentés devant lui lors de la séance d’échappées.

William Karlsson et James Neal, qui affrontait son ancienne formation, ont donné les devants 2-0 aux visiteurs. Après que les Predators eurent renversé la vapeur, Erik Haula a créé l’impasse avec 40 secondes à écouler en temps réglementaire. Nate Schmidt a ajouté deux mentions d’aide.

La formation d’expansion de la Ligue nationale affiche un dossier de 18-9-1 et occupe le deuxième rang de la section Pacifique.

Dans le camp adverse, Calle Jarnkrok, Nick Bonino et Viktor Arvidsson ont enfilé l’aiguille. P.K. Subban n’a pas obtenu de point en 23 min 33 s. Pekka Rinne a réussi 36 arrêts.