Karl Alzner a rejoint Mark Recchi

En disputant son 570e match consécutif jeudi soir, le défenseur du Canadien de Montréal Karl Alzner a rejoint à ce chapitre Mark Recchi au 15e rang dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey.

L’attaquant des Ducks d’Anaheim Andrew Cogliano occupe la quatrième place avec 815 rencontres de suite, mais la première position parmi les joueurs actifs.

Le meneur de tous les temps est Doug Jarvis avec 964, suivi de Gary Unger (914) et Steve Larmer (884).

Chez le Canadien présentement, derrière Alzner, on retrouve Phillip Danault et Paul Byron avec respectivement 162 et 72 rencontres sans interruption.