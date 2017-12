Encore une défaite du Rocket

Le joueur de centre Chris Mueller a dénoué l’impasse pendant une attaque massive en troisième période, et les Marlies de Toronto ont disposé du Rocket de Laval au compte de 3-1, vendredi à la Place Bell.

Conséquemment, la troupe de l’entraîneur-chef Sylvain Lefebvre a encaissé un neuvième revers en 10 sorties.

Les unités spéciales ont joué un rôle important dans cette rencontre, car les visiteurs ont capitalisé sur deux de leurs cinq avantages numériques. Pendant ce temps, les favoris de la foule ont été tenus en échec lors de leurs six occasions avec un homme en plus.

Kasperi Kapanen a ouvert la marque tard au premier tiers, durant une supériorité numérique. Travis Dermott a pour sa part poussé la rondelle dans une cage abandonnée avec 16 secondes à écouler au match pour confirmer le triomphe des siens.

Garret Sparks a amorcé la partie devant la cage des visiteurs et a cédé six fois en sept tirs. Il a été incapable de compléter l’affrontement, étant remplacé par Calvin Pickard. Ce dernier a repoussé les 15 rondelles dirigées vers lui.

Moins de 30 secondes après le premier but des Marlies, Niki Petti a fait plaisir aux 8508 spectateurs en déjouant Sparks d’un tir des poignets à courte distance. Sa réalisation a déclenché une pluie de peluches sur la patinoire, puisque le Rocket avait organisé une «soirée toutous» pour venir en aide à des organismes à but non lucratif du secteur.

Dans une cause perdante, Charlie Lindgren a stoppé 23 tirs.

Les deux formations se retrouveront au même endroit samedi après-midi.