DMD: « Ce serait un immense honneur de participer aux olympiques »

Parti à la conquête de la Ligue continentale en Russie l’an dernier, le Québécois Maxime Talbot pourrait bien représenter le Canada lors des prochains jeux olympiques à Pyeongchang, en Corée du Sud.

Heureux bénéficiaire de la décision de la LNH de priver ses joueurs d’une participation aux olympiques, Talbot a dû faire avec l’incertitude entourant la décision du Comité international olympique de bannir les athlètes russes des prochains jeux.

«On espère pouvoir y participer, parce que ce sont les joueurs de la KHL qui pourraient ne pas aller aux jeux olympiques, pas seulement les athlètes russes. Pour l’instant, c’est positif », de répondre à Dave Morissette celui qui prendra part à un tournoi avec la formation canadienne, ce weekend.

À l’écart du jeu pendant près de six semaines en raison d’une blessure au genou plus tôt cette saison, l’attaquant de 33 ans s’est bien rétabli pour aider le Lokomotiv à enregistrer les victoires. Talbot connaît une bonne saison, et sa formation de Yaroslavl a par ailleurs remporté 9 de ses 10 dernières rencontres.

Voyez son intervention à l’émission Dave Morissette en Direct dans la vidéo ci-haut.