Des menaces contre le père de Geno Smith

Un partisan visiblement mécontent de voir le quart-arrière Geno Smith obtenir la chance d’amorcer un match des Giants de New York a menacé de mort le père de l’athlète de 27 ans.

Le paternel, dont le nom est Geno Smith fils, a répondu à un appel provenant du Missouri le jour précédant la rencontre des Giants face aux Raiders d’Oakland, dimanche.

«J’étais au travail et j’ai répondu. J’ai écouté et l’individu a demandé si c’était Geno. Puis, il a dit : Votre fils a intérêt à ne pas commencer la partie ou je vais vous tuer. J’ai ri en quelque sorte et il a raccroché», a-t-il commenté au site NJ.com.

«Si quelqu’un avait vraiment voulu me tuer, il ne m’aurait pas téléphoné pour me le dire», a ajouté l’homme de 43 ans.

Pour sa part, le pivot du club new-yorkais a semblé perturbé par cette histoire, mais il s’est dit soulagé que son père ait réagi de la bonne façon.

«C’est scandaleux que ce soit arrivé, car je dois accomplir son boulot et je n’y peux rien, a-t-il indiqué. Mais en discutant avec mon père, je deviens plus rassuré. Il me dit que ce n’est rien et de faire ce qu’il faut. Voilà pourquoi ce fut facile à gérer.»

Le substitut d’Eli Manning a complété 21 de ses 34 passes pour des gains de 212 verges et un touché dans un revers de 24-17 le week-end dernier. Il a également commis deux échappés qui ont été repris par l’adversaire.

Manning reprendra son poste dimanche en affrontant les Cowboys de Dallas. Avant d’être confiné aux lignes de côté, il avait entamé les 210 dernières joutes des siens.