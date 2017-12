Cette semaine dans l’univers de la WWE: KO et Sami en difficulté, Drew Gulak et «Woken» Matt Hardy à découvrir

Publié aujourd'hui à 10h34

Le moment «Oui, Oui, Oui!» de la semaine

Je décerne mon moment «Oui, Oui, Oui!» à l’épisode de Raw de cette semaine. De l’excellente lutte, du bon divertissement, vraiment, un des meilleurs épisodes que j’ai vu depuis longtemps. Même la division 205 Live a livré la marchandise.

Le «K.-O.» de la semaine

Je donne mon «K.-O.» de la semaine à l’annonce de William Regal de faire une série de matchs avec les vainqueurs qui vont s’affronter pour déterminer l’aspirant numéro un au titre de NXT.

Je trouve que ça ressemble un peu trop à ce qu’on a fait avec la division féminine de NXT il n’y a pas si longtemps et ce qu’on fait à 205 Live en ce moment. Nul besoin de réinventer la roue, mais un peu d’originalité ne ferait pas de tort.

Ce que vous devez savoir

Un excellent Raw, alors que nous avons eu d’excellents combats, plus longs qu’à l’habitude. Entre autres, Reigns vs Jordan, Paige vs Banks et la finale ont vraiment livré la marchandise. Oh, et Matt Hardy a officiellement fait ses débuts en «Woken» Matt Hardy.

Vidéo de la semaine

«Woken» Matt Hardy, vous ne voulez pas manquer ça!

Tweet de la semaine

Une fois de plus, Paige prouve que c’est SA maison!

Résultats rapides

Los Angeles, Californie

Le champion Intercontinental Roman Reigns a défait Jason Jordan. Jordan avait obtenu son match aux dépends de Samoa Joe lorsqu’il a attaqué Reigns en début d’émission. Après le combat, Joe a attaqué Reigns, mais Jordan est venu aider Reigns, seulement pour que Reigns reprenne sa revanche sur Jordan

Paige, accompagnée de Sonya Deville et Mandy Rose, a battu Sasha Banks, accompagnée de Bayley et Mickie James

Drek Gulak a vaincu Mustafa Ali, Cedric Alexander et Tony Nese. Sa victoire lui permet d’affronter Rich Swann la semaine prochaine afin de déterminer l’aspirant numéro 1

Après une performance à la guitare d’Elias, Braun Strowman est intervenu et les deux se sont bagarrés jusqu’à ce que Kane apparaisse sur l’écran afin de défier Strowman pour la semaine prochaine

Asuka a défait Alicia Fox. Après le combat l’Absolution a attaqué Fox

Finn Balor a battu Bo Dallas

Les champions par équipe La Barre: Sheamus et Cesaro ont vaincu Le Shield: Seth Rollins et Dean Ambrose

Ce que vous devez savoir

Les Québécois Kevin Owens et Sami Zayn continuent d’être le point de mire de l’émission et du commissaire Shane McMahon.

Pendant ce temps, la situation entourant la division féminine continue d’avoir des remous alors que la Riott Squad se mêle d’à peu près toutes les situations.

Vidéo de la semaine

Pas toujours facile pour nos deux Québécois

Tweet de la semaine

On peut voir toute l’intensité entre D-Bryan et Shane-o-Mac

Résultats rapides

San Diego, Californie

Randy Orton est intervenu pendant le Kevin et Sami Show, appliquant son RKO sur Owens. Shane McMahon en a profité pour dire qu’à l’événement spécial Clash of Champions le 17 décembre prochain, Owens et Zayn affronteraient Orton et un partenaire de son choix. Aussi, il a ordonné un combat entre Zayn et Orton, avec Owens menotté à l’arène

Rusev et Aiden English ont défait Le New Day (Big E. et Kofi Kingston), accompagné par Xavier Woods

On annonce qu’à Clash of Champions, les Usos défendront leurs titres contre trois équipes : Chad Gable et Shelton Benjamin, le New Day et Rusev et English. De plus, le combat entre la championne féminine Charlotte Flair et Natalya sera un combat de bûcheronnes

Les Matraqués (Harper et Rowan) ont battu Adam James et Josh Carr

Bobby Roode a vaincu le champion des États-Unis Baron Corbin par disqualification après que Dolph Ziggler soit intervenu

La championne féminine Charlotte Flair a battu Tamina, accompagnée par Lana, Carmella et Natalya

Randy Orton a défait Sami Zayn. Après le combat, les deux Québécois ont attaqué Orton, jusqu’à ce que Shinsuke Nakamura intervienne pour aider Orton. Nakamura sera le partenaire d’Orton le 17 décembre

Shane McMahon a annoncé qu’il serait l’arbitre du combat d’Owens et Zayn a Clash of Champions et que si ces derniers perdaient, ils seraient congédiés de la WWE. Le directeur général Daniel Bryan n’avait pas l’air d’être d’accord avec son commissaire

Ce que vous devez savoir

Avec l’absence d’Enzo Amore, Drew Gulak est le leader par intérim du Train à Enzo et j’en suis bien heureux. C’est de plus en plus l’émission à Drew Gulak. Il est partout et malgré cela, on en veut davantage. Il gagne à être connu et s’en vient rapidement LA vedette de 205 Live.

Vidéo de la semaine

Un des meilleurs de sa division, Rich Swann

Tweet de la semaine

Bienvenue au Drew Gulak Show!

Résultats rapides

San Diego, Californie

Cedric Alexander a battu Noam Dar

Brian Kendrick a défait Gran Metalik, avec l’aide de Jack Gallagher

On a montré une capsule de Raw où Nia Jax a flirté avec Enzo Amore

Rich Swann a vaincu Tony Nese

Ce que vous devez savoir

Le directeur général William Regal a annoncé que quatre matchs auront lieu et que les vainqueurs s’affronteront pour déterminer le prochain aspirant au titre de NXT détenu par Andrade «Cien» Almas.

Vidéo de la semaine

Quand Raw et SmackDown Live s’affrontent à NXT

Tweet de la semaine

J’ai beaucoup de respect pour ces deux excellents lutteurs : Ohno et Gargano

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Killian Dain a défait Trent Seven afin de se qualifier pour le match à quatre qui déterminera l’aspirant numéro un au titre

Sonya Deville a battu Ruby Riott dans un match où tout est permis

Johnny Gargano a vaincu Kassius Ohno afin de se qualifier pour le match à quatre qui déterminera l’aspirant numéro au titre

On a annoncé que la semaine prochaine, Adam Cole affrontera Aleister Black dans un match de qualification tandis que la championne féminine Ember Moon luttera contre Peyton Royce

Un deux dans un cette semaine!

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut!