Brian Cashman à New York pour y rester

Les Yankees de New York et leur directeur général Brian Cashman devraient poursuivre leur collaboration pour au moins cinq saisons de plus, puisque les deux clans seraient sur le point d’annoncer une prolongation de contrat.

Le quotidien USA Today a avancé le tout, vendredi, citant une source proche du dossier. L’entente devrait rapporter 25 millions $ à l’homme de 50 ans.

Cashman entamera en 2018 la dernière de trois campagnes prévues à son actuel contrat de trois ans d’une valeur de 9 millions $.

Le DG a été actif depuis l’élimination de son club lors du septième match de la série de championnat de la Ligue américaine 4-0 face aux éventuels champions de la Série mondiale, les Astros de Houston. Il a pris la décision de ne pas renouveler le contrat du gérant Joe Girardi avant d’embaucher Aaron Boone à ce poste.

En fonction comme directeur général depuis 1998, Cashman a mené les «Bombardiers du Bronx» à la conquête de la Série mondiale en 1998, 1999, 2000 et 2009. Il est associé aux Yankees depuis 1986.