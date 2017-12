Alex Boisvert-Lacroix décroche l’or à Salt Lake City

Alex Boisvert-Lacroix a réussi un autre grand coup à un moment crucial de la saison en remportant l'épreuve de 500 mètres de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste, vendredi à Salt Lake City. Avec sa deuxième victoire, après celle de samedi dernier à Calgary, l'athlète de Sherbrooke est certes le plus en feu du circuit.

Jumelé dans la huitième des 10 paires du concours avec Laurent Dubreuil, Boisvert-Lacroix a stoppé le chrono à 34,15 s pour un record personnel. Le Finlandais Mika Poutala (+0,02) et le Néerlandais Ronald Mulder (+ 0,07) complètent le podium. Les deux autres Canadiens impliqués, Gilmore Junio (+0,514) et Dubreuil (+0,520), ont terminé respectivement 15e et 16e.

Boisvert-Lacroix était aux anges après sa performance.

«C’était très excitant comme moment! C’est énorme de gagner une deuxième médaille d’or de suite, a-t-il commenté.

«Avant la course, j’étais très détendu. Dans la période d’échauffement, je sentais que j’allais faire mon meilleur temps à vie. Je sentais que j’avais de bonnes jambes.»

Septième au classement général sur cette distance avant la course, les 100 points qui viennent avec sa victoire hissent Boisvert-Lacroix au quatrième rang.

Ce podium le rend donc admissible à la récompense de se qualifier directement pour les Jeux olympiques sans avoir à subir le supplice de l'unique course de sélection nationale sur cette distance, le 5 janvier à Calgary. En vertu de ses deux podiums qui l'assurent en double de la première condition, le Québécois pourrait obtenir celle qui lui manque s'il termine dans le top 5.

La septième et dernière course de la Coupe du monde automnale sera disputée samedi.