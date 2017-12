Adam Dyczka se paie Bakary Sakho au Centre Bell

Après huit ans d’absence, le grand retour de TKO au Centre Bell a donné lieu à des combats spectaculaires, vendredi soir. À commencer par celui mettant en vedette le Granbyen Adam «Kung-Fu Panda» Dyczka, qui attendait le Montréalais Bakary Sakho de pied ferme dans un combat de championnat des poids lourds.

Dyczka (7-0, 7 K.-O.) ne s’est pas laissé impressionner par le physique et les qualités athlétiques de Sakho (1-1). Fidèle à sa réputation de dur cogneur, Dyczka a lancé une puissante droite au visage de son adversaire, qui ne s’est pas relevé. Cette victoire par K.-O. au premier round a comblé le nouveau champion TKO des poids lourds.

«Je me sens comme un million!, a lancé Dyczka. J’avais mon plan de match. Je savais qu’il allait tenter des coups de pied spectaculaires, le gars est très athlétique. Mais on m’avait préparé à fermer la distance. Il y a des choses que je pouvais lire. J’étais bien préparé.»

Une carte bien garnie

Les milliers de spectateurs rassemblés au Centre Bell avaient quatre autres combats de championnats à se mettre sous la dent.

Chez les poids légers, le Québécois Derek Gauthier (8-8, 5 K.-O.) a plié l’échine devant l'Ontarien Jesse Ronson (20-8, 10 K.-O.). L’athlète de Terrebonne a abandonné au premier round.

Un peu plus tôt, Jesse Arnett (14-4, 3 K.-O.) a signé une 11e victoire consécutive, en plus de mettre la main sur la ceinture de champion des poids coqs. L’Albertain a vaincu le Québécois Dimitri Waardenburg (13-9, 7 K.-O.) par soumission via étranglement.

Deux combats restaient à être livrés au moment de mettre sous presse.

Tony Laramie malmené

Précédemment, l’Ontarien Jordan Graham (2-0) a surpris Tony Laramie (2-2, 1 K.-O.), premier chez les poids mouches TKO. Malmené par son adversaire, Laramie a abandonné au deuxième assaut et a quitté l’octogone sur une civière.

Chez les poids plumes, l'Ottavien Matar Lo (3-1, 2 K.-O.) a dominé le Lavallois Charles Hupperetz (2-2, 1 K.-O.), qui a lancé la serviette à la fin du premier round.

Initialement au programme de la carte principale, le combat entre Michaël Dufort et Kevin Généreux a été annulé, puisque Dufort a dû être hospitalisé avant la pesée.

Lors des combats préliminaires, la Montréalaise Corinne Laframboise (2-1) l’a emporté par décision unanime face à la Belge Griet Eeckhout (3-3-1, 1 K.-O.) chez les poids mouches.

Le Montréalais James Mancini (4-3, 1 K.-O.) s’est imposé par décision unanime contre l’Ontarien James Clarke (1-2) chez les poids mouches.

Chez les mi-moyens, Collin Baikie (2-2, 1 K.-O.), du Labrador, a envoyé le Montréalais David Daigneault (2-1) au tapis dès le premier round.