Zewski vainqueur à son 30e combat en carrière

En demi-finale du gala de boxe du Groupe Yvon Michel au casino de Montréal, le Trifluvien Mikaël Zewski (29-1-0, 22 K.-O.) a infligé une première défaite par K.-O. technique à Martin Enrique Escobar (17-4-1, 14 K.-O.) chez les super mi-moyens.

Après avoir encaissé quelques solides droites au corps en début de combat, l’Argentin a finalement rendu les armes au deuxième round.

«Les coups portaient bien. Je voyais que les coups étaient francs et qu’ils lui faisaient mal. Je le voyais dans son visage, il faisait des petites grimaces. Dans mon dernier combat, j’ai beaucoup visé le K.-O. J’ai paru correct sans plus. Là, le plan de match c’était de m’amuser et c’est exactement ce que j’ai fait», a lancé le Québécois de 28 ans, qui a bien su profiter de la taille de son adversaire.

«Je ne m’attendais pas à ce qu’il soit si petit. La plus grande et la plus belle ouverture que j’avais, c’était vraiment au corps. J’ai envoyé un excellent uppercut au corps et je pense que ç'a paru ce soir.»