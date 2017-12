Virtue et Moir provisoirement deuxièmes

Les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir sont impliqués dans une chaude lutte pour le titre en danse dans la finale du Grand Prix de l’ISU, à Osaka, au Japon. Les champions olympiques de 2010 et doubles champions du monde sont deuxièmes après la danse courte de jeudi.

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, de France, sont en première place avec 82,07 points. Virtue et Moir, invaincus depuis leur retour à la compétition la saison dernière, suivent avec 81,53 et Maia Shibutani et Alex Shibutani, des États-Unis, sont troisièmes avec 78,09.

«Le plan est d’être au sommet en février (aux Jeux olympiques) et nous sommes sur la bonne voie, a dit Virtue. Notre performance était supérieure à ce que nous avons fait cette saison dans le circuit du Grand Prix.»

Les vétérans patineurs canadiens ne semblent pas inquiets de leur classement.

«Nous espérons avoir un autre excellent programme samedi et bâtir notre confiance pour les Jeux olympiques», a dit Moir.

En couples, les doubles champions du monde canadiens Meagan Duhamel et Eric Radford sont cinquièmes après le programme court avec 72,18 dans une compétition qui est trop serrée pour prédire le résultat avant le programme libre de samedi.

Aljona Savchenko et Bruno Massot, d’Allemagne, sont provisoirement au premier rang après le programme court avec 79,43 points.