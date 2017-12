Une ambassadrice remet en question la présence des É.-U. aux JO

L’ambassadrice des États-Unis à l’ONU Nikki R. Haley a remis en question la participation des athlètes américains aux Jeux olympiques d’hiver de 2018 en Corée du Sud, en raison des tensions avec la Corée du Nord.

«C’est une question qui demeure en suspens, a-t-elle avoué au réseau Fox News. Je n’ai rien entendu à ce propos, mais je sais que, dans les discussions que nous avons entretenues – que ce soit à propos de Jérusalem ou de la Corée du Nord –, nous nous sommes demandé comment on protégerait les citoyens américains dans ce secteur.»

Après une accalmie de deux mois, les tensions ont monté de nouveau entre les deux pays lorsqu’un lancement de missile de la Corée du Nord la semaine dernière a prouvé que près de l’ensemble du territoire des États-Unis pouvait être atteint, selon les experts.

Toutefois, le porte-parole du comité olympique des États-Unis Mark Jones a clarifié dans un communiqué que cette possibilité n’a pas été discutée, en ce qui lui concerne.

«Nous n’avons pas encore eu des discussions, que ce soit à l’interne ou avec nos partenaires du gouvernement, à propos de la possibilité de ne pas participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver, a-t-il fait savoir dans un communiqué.

«Nous prévoyons supporter deux délégations complètes à Pyeongchang.»

UPDATE: The U.S. looks forward to participating in the Winter Olympics in South Korea. The protection of Americans is our top priority and we are engaged with the South Koreans and other partner nations to secure the venues.