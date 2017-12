Samuel Blais renvoyé à la Ligue américaine

Les Blues de St. Louis ont cédé l’attaquant Samuel Blais au Rampage de San Antonio, leur club-école dans la Ligue américaine de hockey (LAH), jeudi.

Blais, 21 ans, a participé à huit rencontres avec St. Louis cette saison. Il a récolté un but et une mention d’aide, décochant sept tirs. L’ancien des Tigres de Victoriaville et des Islanders de Charlottetown, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a aussi inscrit 13 points, dont cinq filets, en 11 sorties dans la LAH.

Par ailleurs, l’organisation du Missouri a rappelé d’urgence le gardien Ville Husso de sa filiale, car Carter Hutton est ennuyé par une blessure au bas du corps. Celui-ci a d’ailleurs renoncé à revêtir l’uniforme en soirée pour le duel prévu contre les Stars de Dallas.