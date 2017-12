Pas chaud pour du soccer!

Les Sounders et le Toronto FC se sont entraînés en vue de la finale de la Coupe MLS, jeudi, et ce fut particulièrement ardu compte tenu du froid qui sévissait dans la Ville Reine.

«Le froid affecte ton style de jeu. Tes muscles sont tendus et froid. Tu tends à figer plus facilement, alors il faut continuellement bouger», a mentionné le milieu de terrain du Toronto FC, Marco Delgado.

Cette situation n’est toutefois pas du nouveau, surtout pour le TFC, mais aussi pour les Sounders, qui ont remporté l’an dernier la grande finale dans un certain froid, toujours à Toronto.

