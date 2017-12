Partie de plaisir pour David Backes et les Bruins

L’attaquant David Backes a inscrit ses deux premiers buts de la saison en période médiane, jeudi au TD Garden, et les Bruins de Boston ont écrasé les Coyotes de l’Arizona au compte de 6-1.

Conséquemment, la formation du Massachusetts a remporté ses 12 derniers duels face à ses rivaux de Glendale. Les Coyotes n’ont pas vaincu les Bruins depuis le 9 octobre 2010, étant dominés 22-4 au chapitre des buts pendant cette séquence.

Ayant été opéré au côlon il y a quelques semaines, Backes a permis aux siens de briser une égalité de 1-1. Il a d’abord dévié un tir des poignets de Riley Nash, avant d’intercepter un relais d’Alex Goligoski pour déjouer Scott Wedgewood avec moins d’une minute à écouler au deuxième vingt.

Brad Marchand a ouvert la marque pour les gagnants, qui avaient amorcé la soirée avec un retard d’un point sur le Canadien de Montréal et le troisième rang de la section Atlantique. David Krejci, Danton Heinen et Anders Bjork ont également touché la cible chez les favoris locaux. Nash et Patrice Bergeron ont chacun amassé deux mentions d’aide.

Tuukka Rask a totalisé 20 arrêts. Grâce notamment à trois buts au dernier tiers, Boston a obtenu sept victoires à ses 10 plus récentes sorties.

La faible riposte de l’Arizona a été l’œuvre de Christian Dvorak. Wedgewood a affronté 32 rondelles. N’ayant pas bénéficié d’un seul avantage numérique, la troupe de l’entraîneur-chef Rick Tocchet occupe la cave de l’Association de l’Ouest avec 19 points.