Marie-Ève Dicaire protège sa fiche immaculée

La Québécoise Marie-Ève Dicaire (10-0-0, 0 K.-O.) a protégé sa fiche immaculée aux dépens de la Mexicaine Paty Ramirez (11-5-0, 5 K.-O.), au Casino de Montréal, jeudi soir, en l'emportant par décision unanime des juges.

Maintenant parfaite en dix combats professionnels, la pugiliste de 31 ans à l'humeur joviale n'a eu aucun mal à enregistrer la victoire.

«Je ne pense pas que ç'a été serré dans la mesure où j’ai été en contrôle tout au long du combat. Mais ça reste une fille qui est dans le top 10 mondial», a lancé la Québécoise de 31 ans qui évolue chez les super mi-moyens.

Sa rivale, défaite à 4 reprises à ses 15 précédents combats professionnels, n'a tout simplement pas fait le poids à leur deuxième affrontement en l'espace d'un an.

Les deux femmes avaient croisé le fer en décembre 2016. La boxeuse de Terrebonne l'avait également emporté par décision unanime des juges.

«Contre une adversaire de qualité comme ça, chaque geste compte et chaque erreur, je me la fais payer. J’ai dû utiliser ma tête et mes aptitudes. Mais des combats avec de l’adversité comme ça, j’en ai de besoin pour progresser et c’est ce que j’ai eu ce soir.»

L’athlète de 31 ans devait affronter au préalable la Mexicaine Silvia Zuniga, mais celle-ci a eu des problèmes de visa.