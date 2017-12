LNH 360: Ovechkin et l'offensive propulsent les Capitals

Voici un résumé exhaustif des activités de mercredi soir dans la LNH.



RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

TORONTO 2, Calgary 1 (Tirs de barrage)

WASHINGTON 6, Chicago 2

Philadelphie 4, EDMONTON 2

ANAHEIM 3, Ottawa 0

Ovechkin et l’offensive propulsent les Capitals



Alex Ovechkin (1-3—4) et Tom Wilson (2-2—4) ont tous les deux enregistré quatre points pour propulser les Capitals (17-11-1, 35 points) vers une sixième victoire au cours de leurs sept derniers matchs. La formation de la capitale américaine a aussi prolongé à sept sa série de victoires à domicile face aux Blackhawks, qui a commencé le 11 octobre 2008 (CHI : 0-6-1).

*Ovechkin, qui a récolté au moins quatre points dans un match pour la 23e fois de sa carrière et la deuxième fois de la saison, n’est battu que par Sidney Crosby (30) à ce chapitre depuis son entrée dans la Ligue en 2005-2006.

*Ovechkin a enfilé le but gagnant pour un deuxième match consécutif (aussi le 4 décembre face aux Sharks). Son filet victorieux de mercredi était le 98e de sa carrière, lui permettant de rejoindre Bobby Hull et Guy Lafleur au 9e rang du classement de tous les joueurs de l’histoire de la LNH.



Andersen brille pour les Maple Leafs



Frederik Andersen a repoussé 47 rondelles au total en temps règlementaire et en prolongation avant que William Nylander n’inscrive le but décisif en tirs de barrage pour aider les Maple Leafs (18-10-1, 37 points) à porter leur fiche à 6-3-1 lors de leurs 10 derniers matchs.



*Andersen a obtenu sa 16e victoire de la saison et n’est surpassé que par Andrei Vasilevskiy (18), qui mène la Ligue à ce chapitre. Il montre un dossier de 4-0-1 en 2017-2018 lorsqu’il réalise 40 arrêts ou plus (10-2-2 durant sa carrière) et mène tous les gardiens dans cette catégorie.



Henrique inscrit un doublé à son premier match à Anaheim



Alors qu’il disputait son premier match au domicile de sa nouvelle équipe, à Anaheim, Adam Henrique (2-0—2) a marqué son premier but gagnant de la saison et a complété son doublé en poussant le disque dans un filet désert pour permettre aux Ducks de mettre fin à une séquence de trois défaites (0-1-2).



*Ryan Miller a bloqué les 29 tirs auxquels il a fait face pour enregistrer son premier blanchissage de la saison (le 40e de sa carrière) et rejoindre Frank Brimsek et John Vanbiesbrouck au deuxième rang de tous les temps pour les jeux blancs réalisés par les gardiens américains. Jonathan Quick trône au sommet de ce classement avec 46 blanchissages.



McDavid, Stamkos, Ovechkin et Subban dominant les votes du match des étoiles après la 1re semaine



Les attaquants Connor McDavid (Oilers), Steven Stamkos (Lightning) et Alex Ovechkin (Capitals) ainsi que le défenseur des Predators P.K. Subban dominant les votes pour le match des étoiles de 2018 après une semaine. Les meneurs de chaque division – peu importe leur position – seront nommés capitaines pour cet évènement qui aura lieu à Tampa et sera diffusé à TVA Sports le 28 janvier à 15h30. La page des votes de NHL.com/vote inclut un tableau des meneurs qui sera mis à jour chaque mercredi.



Deux puissances en action



Le Lightning (19-6-2, 40 points), qui mène l’association de l’Est, et les Kings (18-8-3, 39 points), qui sont à égalité avec les Predators au premier rang de l’association de l’Ouest sont tous les deux en action jeudi soir.



*Nikita Kucherov, qui mène les siens avec 19 buts, 21 mentions d’aide et 40 points en 27 matchs, n’est qu’à un but d’atteindre le plateau des 20 réussites pour une quatrième saison consécutive. Après avoir atteint la marque des 20 buts le 7 février la saison dernière, Kucherov a été blanchi de la feuille de pointage pendant quatre matchs avant de marquer pendant cinq matchs consécutifs, une séquence qui s'est amorcée le 21 février. Depuis le 21 février 2017, Kucherov a récolté 38 buts, 36 mentions d’aide et 74 points en 49 matchs (1.51 PPM) – le plus grand nombre de buts et de buts pour un joueur de la LNH dans cette période.

*Les Kings (18-7-3, 39 points) accueilleront les Sénateurs(9-11-6, 24 points) au Staples Center, alors qu’ils visent une septième victoire consécutive. Les Kings ont dominé leur adversaire au compte de 23-8 au chapitre des buts lors de leurs six dernières rencontres et tentent d’égaler leur séquence du 16 au 31 octobre 2015 (7-0-0).