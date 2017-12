Les Golden Knights parmi les meilleurs à l'attaque

Le prochain retour au jeu du gardien Marc-André Fleury arrive à point pour les Golden Knights de Vegas, mais il faut admettre que l’équipe s’est très bien débrouillée sans le Québécois.

Différents gardiens ont inévitablement pris le relais devant le filet des Golden Knights, mais la statistique la plus impressionnante demeure probablement la moyenne de buts marqués par cette formation depuis le début de la saison, soit 3,44.

Le club d’expansion figure ainsi au troisième rang à ce chapitre dans la Ligue nationale de hockey. Seuls le Lightning de Tampa Bay (3,70) et les Islanders de New York (3,66) ont fait mieux.

Fleury, qui pourrait obtenir le départ samedi face aux Stars de Dallas, profitera donc d’une attaque surprenante à son retour à la compétition.

«Je crois que chaque joueur avait un sourire dans la face et était heureux de le voir à l’entraînement, a commenté James Neal, à propos du retour de Fleury, dans une entrevue tenue avec le Las Vegas Review-Journal.

Il jouait si bien et notre équipe faisait du bon travail avec lui en début de saison, c’était difficile de le voir se blesser. On espère qu’il sera de retour et qu’il performera de la même manière.»

William Karlsson impressionne

En quatre matchs avec les Golden Knights, Fleury avait conservé une fiche de 3-1-0, une moyenne de buts alloués de 2,48 et un taux d’efficacité de ,925.

Pendant son absence, le club a maintenu un excellent dossier de 14-8-1.

À l’attaque, William Karlsson a notamment contribué au succès des Golden Knights, récoltant 25 points, dont 14 buts, en 27 matchs.

Neal, avec 13 réalisations, et Jonathan Marchessault, avec 10 filets, sont les autres meilleurs buteurs de l’équipe. Suivent ensuite Erik Haula (9) et Reilly Smith (7).

Peu d’observateurs avaient prévu autant de succès pour ces joueurs avec ce club d’expansion.