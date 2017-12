Les Falcons résistent aux Saints

Le secondeur Deion Jones a réalisé une interception dans sa zone des buts avec moins de deux minutes à écouler au match, permettant aux Falcons de défaire les Saints de La Nouvelle-Orléans au compte de 20-17, jeudi à Atlanta.

Le quart-arrière des visiteurs Drew Brees et son attaque semblaient bien placés pour effacer le retard en se présentant à la ligne de 11 de l’ennemi. Cependant, la passe du vétéran à l’intention de Josh Hill a été saisie par Jones, placé à proximité de plusieurs coéquipiers.

Dans une cause gagnante, Matt Ryan a complété 15 de ses 27 passes pour des gains de 221 verges, un touché et trois interceptions. Devonta Freeman a amassé 91 verges et un majeur en 24 portées. Mohamed Sanu a capté un ballon pour un touché. Matt Bryant a réussi deux placements chez les Falcons (8-5).

Pour les Saints (9-4), toujours au sommet de la section Sud de l’Association nationale, Brees a atteint la cible 26 fois en 35 occasions pour un total de 271 verges, deux majeurs et l’interception ayant ruiné ses chances de remontée. Michael Thomas, qui a accumulé 117 verges par la voie aérienne, et Tommylee Lewis ont effectué des attrapés de six points.