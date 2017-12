Les Blues au sommet

Le gardien Jake Allen a repoussé les 29 tirs auxquels il a fait face, jeudi à St. Louis, guidant les Blues vers un gain de 3-0 contre les Stars de Dallas.

Par conséquent, la formation du Missouri s’est hissée au premier rang de la section Centrale. La troupe de l’entraîneur-chef Mike Yeo qui avait freiné une séquence de trois revers en l’emportant 4-3 contre le Canadien de Montréal mardi compte 40 points, soit un de plus que les Predators de Nashville.

Auteur d’un tour du chapeau au Centre Bell, Brayden Schenn a poursuivi sa lancée en ouvrant le pointage en première période. Colton Parayko et Vladimir Tarasenko ont bonifié l’avance des favoris de la foule au troisième vingt.

Allen a signé son premier blanchissage de la saison et son 15e en carrière dans la Ligue nationale de hockey.

Dans le camp adverse, Tyler Seguin et Jamie Benn ont respectivement décoché six et cinq lancers. Kari Lehtonen a totalisé 24 arrêts.