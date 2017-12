Est-ce que le but d’Hathaway devait compter?

Publié hier à 23h49

Mis à jourhier à 23h50

Les Flames croyaient avoir créé l’égalité en troisième période lorsque l’arbitre a sifflé et signifier que le but serait refusé. Révisons la séquence.

Plusieurs croyaient que l’on réviserait le jeu afin de déterminer si l’arbitre avait sifflé avant que la rondelle traverse la ligne des buts, mais l’officiel a signalé immédiatement qu’il avait vu un joueur des Flames pousser Price dans son filet.

La procédure est de rendre une décision sur la patinoire avant d’aller à Toronto. C’est pour cette raison que les officiels se sont consultés avant d’annoncer que le but était refusé pour contact accidentel avec le gardien. En temps réel, ma réaction a été la même que l’arbitre, j’avais l’impression que Price avait été poussé avec la rondelle dans son filet ce qui est illégal.

Suite à l’annonce de la décision, l’entraîneur des Flames a décidé de la contester. Les arbitres doivent déterminer si la rondelle a traversé la ligne des buts avant qu’il y ait eu contact avec le gardien des Canadiens. Il faut être vigilant quand il y a autant de circulation, car il peut y avoir plusieurs contacts et certains peuvent être subtils.

Encore une fois, la caméra en plongée nous donne la meilleure prise de vue. À la reprise, nous pouvons constater que la rondelle se trouve entre le bloqueur et la mitaine de Price et que celui-ci n’a pas le contrôle. Mais la clé pour prendre la décision était de voir si la rondelle était en voie ou avait déjà traversé la ligne des buts. Dans ce cas-ci, la rondelle était déjà derrière Price quand Hathaway est entré en contact avec lui. Le but était bon.